Двух россиян обвинили в США в попытке обойти санкции

Двум россиянам — Олегу Никитину и Антону Черемухину — в США предъявлены обвинения в попытке обойти американские санкции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой американского Минюста.

Как отмечается, аналогичные обвинения также были выдвинуты в отношении двух граждан Италии и одного американского гражданина.

Никитину принадлежит компания KS Engineering (KSE). Согласно обвинительному заключению, была предпринята попытка приобрести у американской компании газовую турбину Vectra 40G за $17,3 млн. Указывается, что она могла быть использована на буровой платформе в Арктике.

«По соображениям национальной безопасности Министерство торговли США запрещает нелицензированные поставки или передачу Vectra российской компании для использования в этих целях», — говорится в заявлении.

Россиянам может грозить до 20 лет лишения свободы и штраф в размере $1 млн.

В августе 2018 года стало известно о задержании ФБР четырёх россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.