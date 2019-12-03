Двух россиян обвинили в США в попытке обойти санкции
- globallookpress.com
Как отмечается, аналогичные обвинения также были выдвинуты в отношении двух граждан Италии и одного американского гражданина.
Никитину принадлежит компания KS Engineering (KSE). Согласно обвинительному заключению, была предпринята попытка приобрести у американской компании газовую турбину Vectra 40G за $17,3 млн. Указывается, что она могла быть использована на буровой платформе в Арктике.
«По соображениям национальной безопасности Министерство торговли США запрещает нелицензированные поставки или передачу Vectra российской компании для использования в этих целях», — говорится в заявлении.
Россиянам может грозить до 20 лет лишения свободы и штраф в размере $1 млн.
В августе 2018 года стало известно о задержании ФБР четырёх россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.