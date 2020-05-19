Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Крита

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 у берегов греческого острова Крит. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 130 км к северо-северо-востоку от города Ираклион.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,6 произошло в акватории Тихого океана у побережья Соломоновых островов.