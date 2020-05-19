Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Крита
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 у берегов греческого острова Крит. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
- globallookpress.com
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 130 км к северо-северо-востоку от города Ираклион.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,6 произошло в акватории Тихого океана у побережья Соломоновых островов.
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