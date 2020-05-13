Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья Соломоновых Островов
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в акватории Тихого океана у побережья Соломоновых Островов. Об этом сообщает Геологическая служба США.
- globallookpress.com
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 173 км к юго-востоку от города Лата.
Очаг залегал на глубине 112,4 км.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,8 у побережья Японии.
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