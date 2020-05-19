Помпео провёл переговоры с Чавушоглу

Госсекретарь США Майкл Помпео провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Отмечается, что стороны «обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, в том числе возвращение турецких и американских граждан в родные страны, взаимодействие в обеспечении цепей поставок, а также усилия НАТО в борьбе с пандемией».

Также Помпео «поблагодарил Турцию за щедрую передачу средств индивидуальной защиты».

В апреле сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.