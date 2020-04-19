Эрдоган обсудил с Трампом сотрудничество в борьбе с коронавирусом

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которых они обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Эрдоган обсудил с Трампом сотрудничество в борьбе с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации турецкого лидера.

«Президент сегодня вечером провёл телефонные переговоры с президентом США. Оба лидера договорились продолжить тесное сотрудничество в духе солидарности НАТО по борьбе с угрозой общественному здоровью и экономике наших стран из-за пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что два президента также обсудили вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди провёл телефонные переговоры с Трампом, в ходе которых стороны обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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