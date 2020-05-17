Курц поздравил Нетаньяху с назначением на пост премьера Израиля

Канцлер Австрии Себастьян Курц в воскресенье поздравил Биньямина Нетаньяху с повторным назначением на пост израильского премьера.

«Искренне поздравляю с вашим повторным назначением на пост премьер-министра Израиля. Я с нетерпением жду углубления прекрасных отношений между Израилем и Австрией в дальнейшем. Мы продолжим наши усилия по борьбе со всеми формами антисемитизма и антисионизма», — написал Курц на своей странице в Twitter.

17 мая большинство членов кнессета проголосовали за состав 35-го правительства Израиля.

7 мая сообщалось, что в Израиле было утверждено соглашение о формировании коалиционного правительства.