Курц поздравил Нетаньяху с назначением на пост премьера Израиля

Короткая ссылка
Канцлер Австрии Себастьян Курц в воскресенье поздравил Биньямина Нетаньяху с повторным назначением на пост израильского премьера.
Курц поздравил Нетаньяху с назначением на пост премьера Израиля
  • Reuters

«Искренне поздравляю с вашим повторным назначением на пост премьер-министра Израиля. Я с нетерпением жду углубления прекрасных отношений между Израилем и Австрией в дальнейшем. Мы продолжим наши усилия по борьбе со всеми формами антисемитизма и антисионизма», — написал Курц на своей странице в Twitter.

17 мая большинство членов кнессета проголосовали за состав 35-го правительства Израиля.

7 мая сообщалось, что в Израиле было утверждено соглашение о формировании коалиционного правительства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить