Меркель поздравила Нетаньяху со вступлением в должность премьера
- Reuters
Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.
«С нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества», — заявила Меркель.
Она сообщила, что Германия «продолжит всеми силами поддерживать Израиль и мир на Ближнем Востоке».
«Я желаю вам и гражданам Израиля силы, решимости и успехов в борьбе с пандемией коронавируса», — добавила канцлер.
17 мая большинство членов кнессета проголосовали за состав 35-го правительства Израиля.
7 мая сообщалось, что в Израиле было утверждено соглашение о формировании коалиционного правительства.