Меркель поздравила Нетаньяху со вступлением в должность премьера

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля.

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

«С нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества», — заявила Меркель.

Она сообщила, что Германия «продолжит всеми силами поддерживать Израиль и мир на Ближнем Востоке».

«Я желаю вам и гражданам Израиля силы, решимости и успехов в борьбе с пандемией коронавируса», — добавила канцлер.

17 мая большинство членов кнессета проголосовали за состав 35-го правительства Израиля.

7 мая сообщалось, что в Израиле было утверждено соглашение о формировании коалиционного правительства.