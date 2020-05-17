Меркель поздравила Нетаньяху со вступлением в должность премьера

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Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля.
Меркель поздравила Нетаньяху со вступлением в должность премьера
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

«С нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества», — заявила Меркель.

Она сообщила, что Германия «продолжит всеми силами поддерживать Израиль и мир на Ближнем Востоке».

«Я желаю вам и гражданам Израиля силы, решимости и успехов в борьбе с пандемией коронавируса», — добавила канцлер.

17 мая большинство членов кнессета проголосовали за состав 35-го правительства Израиля.

7 мая сообщалось, что в Израиле было утверждено соглашение о формировании коалиционного правительства.

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