В Коалиции учреждений долгосрочного ухода за пожилыми людьми рассказали о ситуации с COVID-19 в домах престарелых в США

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Исполнительный директор Коалиции учреждений долгосрочного ухода за пожилыми людьми Ричард Моллот в беседе с RT рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в домах престарелых в США.
В Коалиции учреждений долгосрочного ухода за пожилыми людьми рассказали о ситуации с COVID-19 в домах престарелых в США
  • © Reuters

«Некоторые семьи рассказывают, что они лишь после смерти своих родных узнавали, что те вообще были больны коронавирусом», — заявил Моллот.

Он рассказал, что слышал истории от родственников постояльцев домов престарелых, что «они обнаруживали, что их родные жили в одной комнате с кем-то, у кого диагностирован вирус, но их не расселяли вовремя, и в итоге заболевали оба».

«А ещё мы слышим о том, что некоторых вообще не пускают в больницу — из-за возраста или инвалидности. К сожалению, заниматься их лечением считается попросту нецелесообразным», — добавил он.

Ранее профессор медицины и гериатрии из Школы медицины Бостонского университета Томас Перлс в беседе с RT прокомментировал смертность пациентов с коронавирусом в США.

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