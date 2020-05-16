В Коалиции учреждений долгосрочного ухода за пожилыми людьми рассказали о ситуации с COVID-19 в домах престарелых в США

Исполнительный директор Коалиции учреждений долгосрочного ухода за пожилыми людьми Ричард Моллот в беседе с RT рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в домах престарелых в США.

«Некоторые семьи рассказывают, что они лишь после смерти своих родных узнавали, что те вообще были больны коронавирусом», — заявил Моллот.

Он рассказал, что слышал истории от родственников постояльцев домов престарелых, что «они обнаруживали, что их родные жили в одной комнате с кем-то, у кого диагностирован вирус, но их не расселяли вовремя, и в итоге заболевали оба».

«А ещё мы слышим о том, что некоторых вообще не пускают в больницу — из-за возраста или инвалидности. К сожалению, заниматься их лечением считается попросту нецелесообразным», — добавил он.

Ранее профессор медицины и гериатрии из Школы медицины Бостонского университета Томас Перлс в беседе с RT прокомментировал смертность пациентов с коронавирусом в США.