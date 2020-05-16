В КНДР на месте строительства больницы нашли 50 неразорвавшихся бомб

Короткая ссылка
В Пхеньяне на месте строительства больницы нашли 50 неразорвавшихся бомб времён Корейской войны 1950—1953 гг.
В КНДР на месте строительства больницы нашли 50 неразорвавшихся бомб
  • Reuters

Об этом сообщила северокорейская газета «Нодон синмун».

«Недавно на месте возведения Пхеньянской многопрофильной больницы во время рытья котлована под фундамент было обнаружено несколько десятков неразорвавшихся бомб, сброшенных врагами во время Отечественной освободительной войны, что вызвало шок у людей», — цитирует сообщение российское посольство в КНДР.

Как отмечается, среди боеприпасов были 50- и 250-килограммовые бомбы.

Специалисты обезвредили снаряды.

12 мая сообщалось, что сапёры инженерного подразделения Войск и сил на северо-востоке России обезвредили авиабомбу времён Второй мировой войны на Камчатке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить