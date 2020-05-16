В КНДР на месте строительства больницы нашли 50 неразорвавшихся бомб

В Пхеньяне на месте строительства больницы нашли 50 неразорвавшихся бомб времён Корейской войны 1950—1953 гг.

Об этом сообщила северокорейская газета «Нодон синмун».

«Недавно на месте возведения Пхеньянской многопрофильной больницы во время рытья котлована под фундамент было обнаружено несколько десятков неразорвавшихся бомб, сброшенных врагами во время Отечественной освободительной войны, что вызвало шок у людей», — цитирует сообщение российское посольство в КНДР.

Как отмечается, среди боеприпасов были 50- и 250-килограммовые бомбы.

Специалисты обезвредили снаряды.

12 мая сообщалось, что сапёры инженерного подразделения Войск и сил на северо-востоке России обезвредили авиабомбу времён Второй мировой войны на Камчатке.