На Камчатке обезвредили авиабомбу времён Второй мировой войны

Сапёры инженерного подразделения Войск и сил на Северо-востоке России обезвредили авиабомбу времён Второй мировой войны на Камчатке.

Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту, опасный снаряд нашли строители во время работ в прибрежной зоне Култучного озера в Петропавловске-Камчатском.

На территорию обнаружения бомбы оперативно прибыло спецподразделение.

«Специалисты осмотрели её и идентифицировали как авиационную бомбу типа ФАБ-100 без взрывателя», — отметил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

Состояние боеприпаса оценили как достаточно удовлетворительное, после чего сапёры приняли решение вывезти авиабомбу и ликвидировать её на полигоне.

Ранее, как сообщал портал «Крыминформ», в Крыму обезвредили шесть авиационных бомб времён Великой Отечественной войны.