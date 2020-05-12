На Камчатке обезвредили авиабомбу времён Второй мировой войны
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Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту, опасный снаряд нашли строители во время работ в прибрежной зоне Култучного озера в Петропавловске-Камчатском.
На территорию обнаружения бомбы оперативно прибыло спецподразделение.
«Специалисты осмотрели её и идентифицировали как авиационную бомбу типа ФАБ-100 без взрывателя», — отметил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
Состояние боеприпаса оценили как достаточно удовлетворительное, после чего сапёры приняли решение вывезти авиабомбу и ликвидировать её на полигоне.
Ранее, как сообщал портал «Крыминформ», в Крыму обезвредили шесть авиационных бомб времён Великой Отечественной войны.