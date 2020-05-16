Швейцария смягчила ограничения на пересечение границ с Австрией и ФРГ

Власти Швейцарии приняли решение смягчить ограничения на пересечение границ с Австрией и Германией, которые были введены из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Швейцария, Германия и Австрия вновь взаимно разрешают въезд для людей, которые хотят навестить своих супругов, близких или принять участие в важном семейном событии», — говорится в заявлении.

Смягчение ограничений также распространяется на лиц, владеющих в соседнем государстве недвижимостью, садами для личного пользования, угодьями и т. д.

Ранее Федеральный совет Швейцарии одобрил возобновление c 8 июня футбольного чемпионата страны, прерванного из-за пандемии коронавируса.