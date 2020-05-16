Черногорский суд освободил епископа Сербской православной церкви
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Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что Иоанникий был освобождён за несколько минут до истечения 72-часового срока задержания.
Как указывает РИА Новости, священнослужители СПЦ были задержаны за проведение собрания верующих 12 мая на празднике Святого Василия Острожского. Из-за их задержания в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста.
В апреле власти Греции завели уголовные дела на двух священнослужителей за проведение служб в храмах в Вербное воскресенье, несмотря на действующие ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции COVID-19.