Черногорский суд освободил епископа Сербской православной церкви

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Черногорский суд принял решение освободить епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и восемь священников, задержанных 12 мая.
Черногорский суд освободил епископа Сербской православной церкви
  • © CC BY 2.0 / Saint-Petersburg Theological Academy / wikimedia.org

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Иоанникий был освобождён за несколько минут до истечения 72-часового срока задержания.

Как указывает РИА Новости, священнослужители СПЦ были задержаны за проведение собрания верующих 12 мая на празднике Святого Василия Острожского. Из-за их задержания в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста. 

В апреле власти Греции завели уголовные дела на двух священнослужителей за проведение служб в храмах в Вербное воскресенье, несмотря на действующие ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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