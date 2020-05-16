Черногорский суд освободил епископа Сербской православной церкви

Черногорский суд принял решение освободить епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и восемь священников, задержанных 12 мая.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Иоанникий был освобождён за несколько минут до истечения 72-часового срока задержания.

Как указывает РИА Новости, священнослужители СПЦ были задержаны за проведение собрания верующих 12 мая на празднике Святого Василия Острожского. Из-за их задержания в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста.

В апреле власти Греции завели уголовные дела на двух священнослужителей за проведение служб в храмах в Вербное воскресенье, несмотря на действующие ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции COVID-19.