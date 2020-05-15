В Британии рассказали о ситуации с домами престарелых в период пандемии

В Великобритании дома престарелых переживают непростое время. Об этом, говоря о ситуации с коронавирусом, в интервью RT заявил Майк Пэдхэм, председатель Independent Care Group, организации, представляющей интересы домов-интернатов для пожилых людей.

«Это очень непростое время для нас и для домов престарелых по всей Великобритании. Я очень опечален тем, что скончалось столько людей, и соболезную их родным и близким. Ситуация с коронавирусом действительно беспрецедентная, причём это касается всего мира. И у нас, в учреждениях по уходу за пожилыми, всё так же, как и везде, но при этом мы работаем с особо уязвимой категорией людей, поэтому мы действуем максимально осторожно», — рассказал он.

Он выразил опасения, что со временем «выяснится, что смертей от коронавируса в домах престарелых» в Британии больше, чем предполагалось ранее.

«Бывают случаи, когда у постояльцев наших интернатов в свидетельстве о смерти никак не упоминается COVID-19. Поэтому я думаю, что в будущем мы увидим другую статистику», — добавил он.

Он отметил, что главной задачей в настоящее время является противостояние вирусу.

«В будущем мне бы хотелось увидеть официальное расследование относительно того, как у нас в стране фиксировались смерти от коронавируса и как в целом страна справлялась с этим кризисом. Мы должны извлечь для себя уроки из этой ситуации, и если страна вновь столкнётся с подобной эпидемией, то мы ни в коем случае не должны повторить ошибки последних недель и месяцев», — считает Пэдхэм.

По его словам, дома престарелых не будут выходить из режима самоизоляции до тех пор, пока не получат указаний, что это достаточно безопасно.

«Я переживаю, что если преждевременно ослабить меры, то можно получить вторую вспышку заболеваемости. Поэтому я надеюсь, что наше правительство сможет нас сориентировать, когда опасность минует», — добавил он.

Он выразил надежду, что «общество станет больше ценить людей этих профессий».

«Конечно, работники системы здравоохранения большие молодцы и мы им очень признательны, но мне также хотелось бы, чтобы признание получили и сотрудники системы социальной поддержки, а это зачастую не самая высокооплачиваемая работа», — рассказал специалист.

Как пишет издание The Sun, в Британии за время пандемии из-за коронавируса умерли более 12 тыс. жителей домов престарелых.

Ранее врач Национальной службы здравоохранения Британии Малкольм Кендрик также рассказал о ситуации с проживающими в домах престарелых в начале пандемии.

По его словам, по правилам Управления здравоохранения Англии пожилых людей, даже тех, у кого обнаружили коронавирус, «нужно было отправлять обратно в дома престарелых».