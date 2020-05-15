Генсек ОДКБ оценил роль организации в мире

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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась оценил роль ОДКБ в мире.
Генсек ОДКБ оценил роль организации в мире
  • © Пресс-служба ОДКБ

«Сейчас ОДКБ — полностью состоявшаяся международная организация. И для такого заявления есть все основания. Создана необходимая нормативно-правовая база для работы организации, сформированы необходимые силы и средства для выполнения задач, которые стоят перед ОДКБ», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Кроме того, по словам генсекретаря, организована система управления и обеспечения, а также создана мощная военная составляющая этой структуры.

Как отметил Зась, цели ОДКБ — укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

«ОДКБ заняла своё место в системе международных организаций, структур, союзов, которые занимаются вопросами обеспечения безопасности», — сказал он.

В январе начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров оценил наращивание группировки войск НАТО в Восточной Европе.

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