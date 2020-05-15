Число случаев коронавируса в Перу превысило 80 тысяч

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Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Перу достигло 80 604.
Число случаев коронавируса в Перу превысило 80 тысяч
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения южноамериканской страны.

Уточняется, что за прошедшие сутки в стране было выявлено 4298 инфицированных. 

По данным ведомства, число умерших от вызываемого вирусом заболевания на данный момент составляет 2267, выздоровел 25 151 пациент.

Ранее министр юстиции Перу Фернандо Кастаньеда заявил в интервью телеканалу ATV, что власти страны решили амнистировать около 3 тыс. заключённых из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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