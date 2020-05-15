Антонов рассказал о запросах на эвакуацию из США со стороны иностранных граждан

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Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о запросах на эвакуацию из Соединённых Штатов со стороны граждан Украины, Белоруссии и Казахстана.
Антонов рассказал о запросах на эвакуацию из США со стороны иностранных граждан
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«Предстоит сделать ещё многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями», — приводятся слова дипломата на странице российской дипмиссии в Facebook.

Соответствующее заявление Антонов сделал вскоре после того, как самолёт авиакомпании «Аэрофлот» с 369 пассажирами на борту вылетел из Нью-Йорка в Россию.

Ранее спецрейс с 126 россиянами на борту вылетел из испанского Аликанте в Санкт-Петербург и Москву.

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