Спецрейс с россиянами вылетел из Испании в Санкт-Петербург и Москву
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- РИА Новости
«Сегодня из Аликанте (Испания) в 16:51 по местному времени вылетел эвакуационный рейс U6-3640 с 126 пассажирами на борту, среди которых 111 взрослых и 15 детей. В Санкт-Петербург авиакомпания доставит 37 российских граждан, а в Москву — 89», — приводит РИА Новости сообщение авиакомпании «Уральские авиалинии».
Прибытие самолёта в Пулково ожидается в 22:28, в Шереметьево — в 00:15 10 мая.
Ранее сообщалось, что самолёт с гражданами России вылетел в Москву из Венесуэлы.