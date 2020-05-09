Спецрейс с россиянами вылетел из Испании в Санкт-Петербург и Москву

Спецрейс с 126 россиянами на борту вылетел из испанского Аликанте в Санкт-Петербург и Москву.

«Сегодня из Аликанте (Испания) в 16:51 по местному времени вылетел эвакуационный рейс U6-3640 с 126 пассажирами на борту, среди которых 111 взрослых и 15 детей. В Санкт-Петербург авиакомпания доставит 37 российских граждан, а в Москву — 89», — приводит РИА Новости сообщение авиакомпании «Уральские авиалинии».

Прибытие самолёта в Пулково ожидается в 22:28, в Шереметьево — в 00:15 10 мая.

Ранее сообщалось, что самолёт с гражданами России вылетел в Москву из Венесуэлы.