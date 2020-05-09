Самолёт с гражданами России вылетел в Москву из Венесуэлы

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Самолёт с гражданами России, Белоруссии и Украины, которые застряли в Венесуэле из-за пандемии коронавируса, вылетел в Москву.
Самолёт с гражданами России вылетел в Москву из Венесуэлы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совет при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

«9 мая в 15:00 по московскому времени из Каракаса в Москву вылетел рейс с 79 гражданами России и стран ближнего зарубежья, которые долгое время не могли вернуться домой из-за прекращения международного авиасообщения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту находятся пассажиры, которые посещали Венесуэлу в личных целях, а также сотрудники ряда российских компаний.

Ожидается, что самолёт совершит посадку в аэропорту Шереметьево 10 мая в 3:25.

7 мая сообщалось, что из Токио вылетел вывозной рейс с россиянами на борту.

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