В Тунисе смягчают карантинные меры

Власти Туниса с 15 мая ослабляют карантинные меры, введённые в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра по вопросам крупных проектов Туниса Любну Жриби.

«С 15 мая открываются крупные торговые площадки, еженедельные и животноводческие рынки при соблюдении всех превентивных санитарных мер», — указала она.

Также министр добавила, что с 18 мая от соблюдения карантина освобождаются граждане старше 65 лет и дети в возрасте до 15 лет.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране.