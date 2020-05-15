В Тунисе смягчают карантинные меры

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Власти Туниса с 15 мая ослабляют карантинные меры, введённые в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В Тунисе смягчают карантинные меры
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра по вопросам крупных проектов Туниса Любну Жриби.

«С 15 мая открываются крупные торговые площадки, еженедельные и животноводческие рынки при соблюдении всех превентивных санитарных мер», — указала она.

Также министр добавила, что с 18 мая от соблюдения карантина освобождаются граждане старше 65 лет и дети в возрасте до 15 лет.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране.

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