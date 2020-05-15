В Тунисе смягчают карантинные меры
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра по вопросам крупных проектов Туниса Любну Жриби.
«С 15 мая открываются крупные торговые площадки, еженедельные и животноводческие рынки при соблюдении всех превентивных санитарных мер», — указала она.
Также министр добавила, что с 18 мая от соблюдения карантина освобождаются граждане старше 65 лет и дети в возрасте до 15 лет.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране.