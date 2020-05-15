За сутки в Турции выявили более 1600 больных коронавирусом
- Reuters
Об этом говорится в инфографике, опубликованной на странице министра в Twitter.
Отмечается, что за последние 24 часа был сделан 34 821 тест и зарегистрировано 1635 новых случая коронавируса.
Кроме того, за указанное время от коронавируса скончались 55 больных, в результате чего общее число умерших достигло 4007.
Количество заболевших в стране к настоящему моменту составляет 144 749.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.