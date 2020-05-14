В Сербии сообщили о переговорах Вучича с Путиным

Глава Сербии Александр Вучич провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте администрации сербского президента.

«Президент Вучич выразил соболезнования президенту Путину в связи с жертвами COVID-19 в России и надежду на то, что благодаря решительным мерам в России победят эпидемию коронавируса и как можно скорее вернутся к нормальному ходу жизни и экономики, чтобы посвятить себя реализации планов», — говорится в сообщении.

Кроме того, Вучич поблагодарил Путина «за выраженную заботу» о Сербии и отправку медицинской помощи.

В администрации также сообщили, что Вучич «проинформировал президента Путина обо всех событиях в регионе — от ситуации в Косове и Метохии до гонений духовенства Сербской православной церкви в Черногории».

Ранее глава сербского Минобороны Александр Вулин в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу отметил вклад сводного отряда Вооружённых сил России в нормализацию санитарно-эпидемиологической обстановки в Сербии.