Шойгу провёл телефонный разговор с главой Минобороны Франции
- РИА Новости
«Обсуждены меры противодействия распространению коронавируса COVID-19, двустороннее взаимодействие по военной линии, вопросы контроля над вооружениями», — приводит РИА Новости сообщение.
Также Шойгу договорился с Парли организовать работу экспертных групп по безопасности и взаимные визиты кораблей в порты двух стран.
Ранее президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон по телефону обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом.
Стороны также обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, подготовку видеоконференции стран — постоянных членов Совбеза ООН, урегулирование внутриукраинского и ливийского конфликтов.