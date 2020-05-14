Шойгу провёл телефонный разговор с главой Минобороны Франции

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с французской коллегой Флоранс Парли. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Минобороны Франции
  • РИА Новости

«Обсуждены меры противодействия распространению коронавируса COVID-19, двустороннее взаимодействие по военной линии, вопросы контроля над вооружениями», — приводит РИА Новости сообщение.

Также Шойгу договорился с Парли организовать работу экспертных групп по безопасности и взаимные визиты кораблей в порты двух стран.

Ранее президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон по телефону обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, подготовку видеоконференции стран — постоянных членов Совбеза ООН, урегулирование внутриукраинского и ливийского конфликтов.

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