Шойгу провёл телефонный разговор с главой Минобороны Франции

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с французской коллегой Флоранс Парли. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Обсуждены меры противодействия распространению коронавируса COVID-19, двустороннее взаимодействие по военной линии, вопросы контроля над вооружениями», — приводит РИА Новости сообщение.

Также Шойгу договорился с Парли организовать работу экспертных групп по безопасности и взаимные визиты кораблей в порты двух стран.

Ранее президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон по телефону обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, подготовку видеоконференции стран — постоянных членов Совбеза ООН, урегулирование внутриукраинского и ливийского конфликтов.