Трамп допустил возможность прекращения отношений с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox Business заявил, что Соединённые Штаты «могли бы полностью разорвать отношения» с Китаем.

Он заявил, что США «много чего могли бы сделать».

«Мы могли бы полностью разорвать отношения. Если бы вы это сделали, что бы произошло? Вы бы сэкономили $500 млрд, если бы полностью разорвали отношения», — отметил Трамп.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм сообщил о внесении законопроекта, который предлагает Трампу ввести санкции, если Китай не предоставит полного отчёта о возникновении вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

Позднее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выразил протест в связи с внесением этого проекта.