Китай выразил протест из-за законопроекта США о санкциях за пандемию
- Reuters
«Внесённый некоторыми сенаторами США соответствующий законопроект абсолютно пренебрегает фактами, они хотят начать расследование с презумпцией виновности, чтобы свалить на Китай свою ответственность за провал в борьбе с эпидемией. Это невозможно. Мы выражаем решительный протест», — приводит РИА Новости слова Чжао Лицзяня.
Ранее американский сенатор США Линдси Грэм сообщил, что внёс законопроект о санкциях против КНР за распространение коронавируса.
Законопроект предлагает президенту Дональду Трампу ввести санкции, если Китай не предоставит полного отчёта о возникновении вспышки заболевания. Проект поддержали также восемь сенаторов-республиканцев.
В начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Вашингтона есть «внушительные доказательства», указывающие на то, что источник пандемии коронавируса — это лаборатория в китайском городе Ухань.