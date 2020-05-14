Россия передала КНДР 25 тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи

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КНДР получила из России 25 тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи.
Россия передала КНДР 25 тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи
  • РИА Новости

Об этом сообщило посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

«14 мая посол А. Мацегора и дипломаты посольства посетили порт Нампхо, куда на днях прибыло грузовое судно POLINA (флаг Сьерра-Леоне), доставившее из Новороссийска 25 тыс. тонн отборного зерна», — говорится в сообщении.

Как пишет посольство со ссылкой на обзор, подготовленный Всемирной продовольственной программой совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, не менее 10 млн человек в КНДР испытывают дефицит продуктов питания.

Ранее сообщалось, что Россия впервые направила гуманитарный груз в сирийскую провинцию Хасеке.

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