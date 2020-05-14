В Китае за сутки выявлено 15 случаев инфицирования коронавирусом

В Китае за сутки выявили 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 929 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 101 человек (девять человек находятся в тяжелом состоянии), 78 195 человек выписаны из больниц, 4633 скончались», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что у 12 новых пациентов болезнь протекает бессимптомно.

Ранее стало известно, что уровень эпидемиологической угрозы, связанной с распространением коронавируса, признан низким во всех регионах Китая.