В Южной Корее число выздоровевших после коронавируса превысило 9700
Число выздоровевших после инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Южной Корее достигло 9762. Об этом свидетельствуют данные центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения страны.
- Reuters
Общее число пациентов с положительным тестом на коронавирус в Южной Корее составило 10 991, передаёт Интерфакс.
С начала эпидемии в стране умерли 260 человек с COVID-19.
Накануне в Южной Корее было выявлено 26 новых случаев инфицирования коронавирусом.
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