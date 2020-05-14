В Южной Корее число выздоровевших после коронавируса превысило 9700

Число выздоровевших после инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Южной Корее достигло 9762. Об этом свидетельствуют данные центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения страны.

Reuters