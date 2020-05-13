В Болгарии ввели режим чрезвычайной эпидемической ситуации

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Болгария объявила о введении в стране с 14 мая по 14 июня режима чрезвычайной эпидемической ситуации на фоне сохранения рисков для здоровья граждан из-за коронавирусной инфекции.
В Болгарии ввели режим чрезвычайной эпидемической ситуации
  • Reuters

«Сегодня в стране завершается чрезвычайное положение, одновременно был опубликован закон о здоровье, который даёт возможность правительству вводить противоэпидемические ограничения... Правительство согласилось, что пандемия COVID-19 представляет реальную опасность для здоровья граждан, и приняло решение о введении ЧЭС», — цитирует ТАСС министра здравоохранения Болгарии Кирила Ананиева.

Он отметил, что в связи с отсутствием эффективных методов лечения и иммунной профилактики вируса необходимо сохранить противоэпидемические мероприятия.

В то же время глава Минздрава добавил, что с 5 июня планируется возобновить чемпионат Болгарии по футболу, а также тренировки сборных команд.

«На данный момент введения дополнительных ограничений для граждан не планируется... Карантинный 14-дневный режим для всех прибывающих на территорию Болгарии пока сохраняется», — уточнил Ананиев.

Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о намерении властей страны отменить чрезвычайное положение, введённое 13 марта из-за пандемии COVID-19.

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