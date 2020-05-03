Болгария готовится отменить режим ЧП из-за коронавируса

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о намерении властей страны отменить в ближайшее время чрезвычайное положение, введённое 13 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на брифинге по итогам совместного заседания правительства и оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«Утром (4 мая. — RT) мы будем иметь подготовленный закон об отмене чрезвычайного положения», — отметил он.

Политик добавил, что эксперты продолжают работать и уверяют, что практически готов проект закона, который будет регулировать процессы по борьбе с распространением вируса после отмены чрезвычайного положения.

«Его предварительно можно назвать законом о чрезвычайном санитарном положении», — сказал премьер.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о продлении действия глобального режима ЧС из-за коронавируса.