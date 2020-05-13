Число случаев инфицирования COVID-19 в Бразилии превысило 177 тысяч

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Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бразилии составило 177 589. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
Число случаев инфицирования COVID-19 в Бразилии превысило 177 тысяч
  • Reuters

От последствий заражения COVID-19 в стране за последние 24 часа умер 881 человек, передаёт РИА Новости.

Уточняется, что более 72,5 тыс. пациентов выздоровели.

Ранее стало известно, что число жертв коронавируса в Бразилии превысило 11,5 тыс.

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