За сутки в Италии коронавирус выявили у более чем 1,4 тысячи человек

За прошедшие сутки в Италии коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у более чем 1,4 тыс. человек.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на данные властей.

Уточняется, что за всё время в стране выявили 221 216 случаев коронавируса, включая скончавшихся и излечившихся.

Вместе с этим агентство указывает, что накануне было зафиксировано 744 новых случая COVID-19.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре обсудили взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.