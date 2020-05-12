За сутки в Италии коронавирус выявили у более чем 1,4 тысячи человек

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За прошедшие сутки в Италии коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у более чем 1,4 тыс. человек.
За сутки в Италии коронавирус выявили у более чем 1,4 тысячи человек
  • © Claudio Furlan/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на данные властей.

Уточняется, что за всё время в стране выявили 221 216 случаев коронавируса, включая скончавшихся и излечившихся.

Вместе с этим агентство указывает, что накануне было зафиксировано 744 новых случая COVID-19.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре обсудили взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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