Путин и Конте обсудили взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией

Президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре обсудили взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Обсуждено успешное взаимодействие России и Италии в борьбе с пандемией коронавируса... Условлено о продолжении тесного сотрудничества по линии профильных министерств и ведомств», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что Конте поблагодарил Путина за помощь в борьбе с коронавирусом в Италии, отметил профессионализм военных специалистов и медиков из России.

Также лидеры обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над нацизмом.

«Лидеры обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над нацизмом, выразив уверенность, что уроки трагических событий Второй мировой войны будут способствовать консолидации международного сообщества в противодействии современным угрозам и вызовам», — отмечается в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что первый самолёт с российскими военными, которые боролись с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии, вылетел на родину.