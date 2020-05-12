Лавров оценил заявление о «победе США и Британии» над нацизмом

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ ответил на вопрос RT о заявлении Белого дома, в котором говорилось о «победе США и Британии» над нацизмом, но не упоминался вклад СССР.

«Конечно, это прискорбная история, особенно в связи с тем, что всего пару недель назад, в конце апреля, по поводу 75-й годовщины встречи на Эльбе президенты Путин и Трамп приняли совместное заявление, где были даны принципиальные оценки той победы и того вклада, который эта победа внесла в современное мироустройство», — сказал Лавров.

Он напомнил, что на форуме памяти холокоста вице-президент США Майк Пенс, говоря об освобождении Освенцима, не упомянул о советских солдатах.

«Меня, честно говоря, не удивляет, когда такого рода вещи звучат, и не потому, что мы подозреваем кого-то из конкретных американских политиков в сознательном затушёвывании истории — это результат обработки общественного сознания, включая и политиков, как выясняется», — отметил глава МИД.

По его словам, они «не выработали иммунитет от того, что разносит пропаганда, которая пытается поставить на одну доску нацистов и тех, кто освободил Европу от коричневой чумы, кто пытается возложить на Советский Союз равную ответственность с гитлеровской Германией за развязывание Второй мировой войны».

Ранее Белый дом в своём официальном аккаунте в социальных сетях заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. При этом в сообщении не говорилось о вкладе Советского Союза.

В российском МИД сообщили, что Москва намерена провести серьёзный разговор на этот счёт с американскими официальными лицами.