Косачёв оценил внесённую в конгресс резолюцию по России

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал внесённую в конгресс США резолюцию, которая осуждает «нарушение прав человека в России».

«Это совершенно неприемлемая попытка вмешательства в наши внутренние дела… Никаких фактов, как всегда, не приводится, а сама ситуация описывается как аксиома, не требующая доказательств. А потом уже вокруг этого строятся всевозможные предложения об ответных американских мерах», — сказал он.

Сенатор отметил, что резолюция также может быть элементом «внутренней возни» в США.

«Очередной вброс, очередной проект резолюции, который пытается в глазах и в сознании американских обывателей закрепить образ России как страны тоталитарной, где не соблюдаются права человека и где не существует никаких свобод», — добавил Косачёв.

Ранее в конгресс США была внесена резолюция, осуждающая «нарушение прав человека в России».

Отмечается, что резолюция также призывает администрацию президента США Дональда Трампа наложить санкции на причастных к нарушению прав человека.