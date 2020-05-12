В конгресс внесли резолюцию с осуждением «нарушений прав человека в России»
«Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключённых», — указано в тексте.
Отмечается, что резолюция также призывает администрацию президента США Дональда Трампа наложить санкции на причастных к нарушению прав человека.
В апреле стало известно, что бюро Госдепартамента США по вопросам демократии, прав человека и труда намерено выделить до $1,5 млн на проекты в «поддержку демократии, прав человека и верховенства закона» в Сирии.