В конгресс внесли резолюцию с осуждением «нарушений прав человека в России»

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В конгресс США была внесена резолюция, осуждающая «нарушение прав человека в России», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета по иностранным делам палаты представителей.

«Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключённых», — указано в тексте.

Отмечается, что резолюция также призывает администрацию президента США Дональда Трампа наложить санкции на причастных к нарушению прав человека.

В апреле стало известно, что бюро Госдепартамента США по вопросам демократии, прав человека и труда намерено выделить до $1,5 млн на проекты в «поддержку демократии, прав человека и верховенства закона» в Сирии.

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