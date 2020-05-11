Британия введёт двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну

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Власти Британии намерены обязать всех прибывающих в страну проходить двухнедельный карантин.
Британия введёт двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на план по ослаблению карантина, введённого в стране 23 марта на фоне пандемии коронавируса.

«Правительство потребует от всех прибывших из-за рубежа лиц, которые не входят в короткий список исключений, самоизолироваться в Великобритании по адресу проживания на 14 дней», — говорится в документе.

Правила не будут распространяться на граждан, проживающих на территориях, входящих в единое иммиграционное пространство: Соединённое Королевство, Нормандские острова и остров Мэн, Ирландия.

Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что власти страны приняли решение ослабить карантинные меры, введённые в королевстве из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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