Число заболевших коронавирусом в Германии составило 169 575

В Германии за сутки выявлено 357 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

Отмечается, что с начала эпидемии в стране умерли 7417 человек с положительным тестом на COVID-19.

Общее число выздоровевших в ФРГ составляет 145,6 тыс.

Наиболее сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19 наблюдается в Баварии (более 44 тыс. случаев), Северном Рейне — Вестфалии (35 132) и Баден-Вюртемберге (33 190).

Ранее замглавы Института Роберта Коха Ларс Шааде не исключил, что в Германии может произойти вторая волна пандемии коронавируса в июле-августе, если не будут соблюдаться ограничительные меры.