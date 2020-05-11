Число заболевших коронавирусом в Германии составило 169 575

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В Германии за сутки выявлено 357 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

Отмечается, что с начала эпидемии в стране умерли 7417 человек с положительным тестом на COVID-19.

Общее число выздоровевших в ФРГ составляет 145,6 тыс. 

Наиболее сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19 наблюдается в Баварии (более 44 тыс. случаев), Северном Рейне — Вестфалии (35 132) и Баден-Вюртемберге (33 190).

Ранее замглавы Института Роберта Коха Ларс Шааде не исключил, что в Германии может произойти вторая волна пандемии коронавируса в июле-августе, если не будут соблюдаться ограничительные меры.

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