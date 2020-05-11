Число заболевших коронавирусом в Германии составило 169 575
Отмечается, что с начала эпидемии в стране умерли 7417 человек с положительным тестом на COVID-19.
Общее число выздоровевших в ФРГ составляет 145,6 тыс.
Наиболее сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19 наблюдается в Баварии (более 44 тыс. случаев), Северном Рейне — Вестфалии (35 132) и Баден-Вюртемберге (33 190).
Ранее замглавы Института Роберта Коха Ларс Шааде не исключил, что в Германии может произойти вторая волна пандемии коронавируса в июле-августе, если не будут соблюдаться ограничительные меры.