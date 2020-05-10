За сутки в Турции выявили более 1500 больных коронавирусом

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 1,5 тыс. больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в инфографике, опубликованной на странице министра в Twitter.

Отмечается, что за последние 24 часа был сделан 36 187 тест и зарегистрировано 1542 новых случая коронавируса.

Кроме того, за указанное время от коронавируса скончались 47 больных, в результате чего общее число умерших достигло 3786.

Количество заболевших в стране к настоящему моменту составляет 138 657.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.