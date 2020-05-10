В Белом доме намерены продолжать оказывать поддержку властям штатов
- Reuters
Об этом он сказал в эфире CNN.
По его словам, в первую очередь речь идёт о покрытии непредвиденных расходов, вызванных распространением инфекции.
«Мне кажется, президент Трамп дал понять, что, хотя он и не хочет финансировать все возможные траты штатов, он готов покрыть некоторые из непредвиденных расходов, связанных с коронавирусом, с которыми они могли столкнуться», — указал он.
Ранее Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $500 млрд.