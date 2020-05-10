В Белом доме намерены продолжать оказывать поддержку властям штатов

Короткая ссылка
Старший советник президента США Кевин Хассетт заявил, что администрация Дональда Трампа намерена продолжать оказывать федеральную поддержку властям американских штатов в устранении последствий пандемии коронавируса.
В Белом доме намерены продолжать оказывать поддержку властям штатов
  • Reuters

Об этом он сказал в эфире CNN.

По его словам, в первую очередь речь идёт о покрытии непредвиденных расходов, вызванных распространением инфекции.

«Мне кажется, президент Трамп дал понять, что, хотя он и не хочет финансировать все возможные траты штатов, он готов покрыть некоторые из непредвиденных расходов, связанных с коронавирусом, с которыми они могли столкнуться», — указал он.

Ранее Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $500 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить