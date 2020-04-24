Трамп подписал закон о стимулировании экономики почти на $500 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $500 млрд.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что свыше $300 млрд пойдёт на программу льготных кредитов малому бизнесу, а ещё $60 млрд — на аналогичные цели в рамках другой программы.

Кроме того, $75 млрд отправятся больницам, $25 млрд потратят на программу тестов для выявления коронавируса.

Ранее американский сенат принял пакет поддержки экономики страны объёмом $484 млрд в связи с пандемией коронавируса.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.