За сутки в Дании выявили 101 случай коронавируса

В Дании за сутки выявили 101 случай коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Уточняется, что, таким образом, общее число инфицированных возросло до 10 319.

Отмечается, что за 24 часа из-за COVID-19 умерли четыре человека, общее число погибших из-за вируса возросло до 526.

К настоящему моменту в общей сложности от коронавируса в стране выздоровели 8093 пациента.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали самый явный симптом коронавируса.