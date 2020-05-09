За сутки в Дании выявили 101 случай коронавируса

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В Дании за сутки выявили 101 случай коронавирусной инфекции COVID-19.
За сутки в Дании выявили 101 случай коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Уточняется, что, таким образом, общее число инфицированных возросло до 10 319.

Отмечается, что за 24 часа из-за COVID-19 умерли четыре человека, общее число погибших из-за вируса возросло до 526.

К настоящему моменту в общей сложности от коронавируса в стране выздоровели 8093 пациента.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали самый явный симптом коронавируса.

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