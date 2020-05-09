В Иране число случаев коронавируса превысило 106 тысяч

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Министерство здравоохранения Ирана сообщило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране превысило 106 тыс.
В Иране число случаев коронавируса превысило 106 тысяч
  • Reuters

Об этом пишет ISNA.

Уточняется, что за прошедшие сутки в Иране удалось выявить 1529 новых случаев инфицирования, в результате чего общее число больных достигло 106 220.

Также за 24 часа в стране умерли 48 пациентов с коронавирусом, таким образом, число жертв COVID-19 достигло 6589.

Вместе с этим в стране выздоровели не менее 85 064 человек.

Ранее в Иране заявили, что не менее 80 тыс. иранских солдат и офицеров принимают участие в спецоперациях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

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