Иран привлёк 80 тысяч военных для борьбы с коронавирусом

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В Иране заявили, что не менее 80 тыс. иранских солдат и офицеров принимают участие в спецоперациях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
Иран привлёк 80 тысяч военных для борьбы с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает Fars со ссылкой на командование сухопутных войск Ирана.

«В борьбе с распространением коронавируса в стране участвуют армейские подразделения, в состав которых входят до 80 тыс. бойцов», — сказал представитель армии.

Отмечается, что военные проводят дезинфекцию улиц и площадей населённых пунктов, а также осуществляют проверку транспортных средств при въезде и выезде из городов.

Ранее власти Ирана приняли решение разделить страну на несколько зон в зависимости от уровня распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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