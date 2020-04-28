Иран привлёк 80 тысяч военных для борьбы с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает Fars со ссылкой на командование сухопутных войск Ирана.
«В борьбе с распространением коронавируса в стране участвуют армейские подразделения, в состав которых входят до 80 тыс. бойцов», — сказал представитель армии.
Отмечается, что военные проводят дезинфекцию улиц и площадей населённых пунктов, а также осуществляют проверку транспортных средств при въезде и выезде из городов.
Ранее власти Ирана приняли решение разделить страну на несколько зон в зависимости от уровня распространения коронавирусной инфекции COVID-19.