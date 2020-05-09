В Израиле открылись 11 национальных парков и девять заповедников

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В Израиле открылись для посетителей 11 национальных парков и девять заповедников. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства туризма страны.
В Израиле открылись 11 национальных парков и девять заповедников
  • Reuters

Отмечается, что открылись парки Масада, Кейсария, Иродион, Комплекс Тель-Афек в национальном парке Яркон, Источники Яркона, Мааян- Харод, Бейт-Гуврин, Аполлония, Кастель, Эйн ха-Бесор, а также Эйн-Геди, который относится и к паркам, и к заповедникам одновременно.

Также возобновили работы заповедники Баниас, Нахаль Снир, Нахаль Аюн, Ехудия, Эйн-Афек, Хула, Ручей Таниним, Эйнот Цуким и Мацок ха-Циним.

На следующей неделе готовятся к открытию ещё 20 национальных парков и заповедников.

Сообщается, что все места будут функционировать при строгом соблюдении указаний Министерства здравоохранения Израиля.

Ранее в Министерстве обороны Израиля заявили, что израильскому институту биологических исследований первому удалось сделать научное открытие в борьбе с коронавирусной инфекцией, которое отвечает трём параметрам. 

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