Трамп провёл переговоры с Меркель

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп провёл переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом на своей странице в Twitter сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
Трамп провёл переговоры с Меркель
  • Reuters

«Сегодня президент Дональд Трамп переговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы вспомнить и поразмышлять над 75-й годовщиной победы в Европе», — рассказал Дир.

По его словам, стороны также «обсудили позитивное развитие борьбы с пандемией коронавируса, исследование и открытие экономик США и Германии».

«Президент поблагодарил канцлера за твёрдую реакцию Германии на пандемию. Лидеры также обсудили важные региональные и двусторонние вопросы», — добавил Дир.

Ранее Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон заявили, что рассчитывают созвать совещание пяти постоянных членов СБ ООН (США, Франция, Россия, Китай и Великобритания) и обсудить реакцию ООН на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить