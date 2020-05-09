Трамп провёл переговоры с Меркель

Американский лидер Дональд Трамп провёл переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом на своей странице в Twitter сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

«Сегодня президент Дональд Трамп переговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы вспомнить и поразмышлять над 75-й годовщиной победы в Европе», — рассказал Дир.

По его словам, стороны также «обсудили позитивное развитие борьбы с пандемией коронавируса, исследование и открытие экономик США и Германии».

«Президент поблагодарил канцлера за твёрдую реакцию Германии на пандемию. Лидеры также обсудили важные региональные и двусторонние вопросы», — добавил Дир.

Ранее Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон заявили, что рассчитывают созвать совещание пяти постоянных членов СБ ООН (США, Франция, Россия, Китай и Великобритания) и обсудить реакцию ООН на коронавирусную инфекцию COVID-19.