Трамп и Макрон хотят обсудить COVID-19 с постоянными членами СБ ООН

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон заявили, что рассчитывают созвать совещание пяти постоянных членов СБ ООН (США, Франция, Россия, Китай и Великобритания) и обсудить реакцию ООН на коронавирусную инфекцию COVID-19.

«Президент Трамп и президент Макрон обсудили положительное развитие событий в борьбе с пандемией коронавируса и прогресс в «открытии» мировых экономик. Лидеры выразили надежду, что вскоре будет созвана пятерка постоянных (членов СБ ООН. — RT), чтобы обсудить ответ ООН на пандемию», — приводит РИА Новости заявление представителя Белого дома Джадда Дира.

Он также отметил, что лидеры США и Франции согласились в том, что необходимо реформировать Всемирную организацию здравоохранения.

По словам Дира, Трамп и Макрон отметили прогресс в борьбе с коронавирусом.

Ранее Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ.