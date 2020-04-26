Трамп и Макрон хотят обсудить COVID-19 с постоянными членами СБ ООН
«Президент Трамп и президент Макрон обсудили положительное развитие событий в борьбе с пандемией коронавируса и прогресс в «открытии» мировых экономик. Лидеры выразили надежду, что вскоре будет созвана пятерка постоянных (членов СБ ООН. — RT), чтобы обсудить ответ ООН на пандемию», — приводит РИА Новости заявление представителя Белого дома Джадда Дира.
Он также отметил, что лидеры США и Франции согласились в том, что необходимо реформировать Всемирную организацию здравоохранения.
По словам Дира, Трамп и Макрон отметили прогресс в борьбе с коронавирусом.