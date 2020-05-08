Помпео поедет в Израиль на фоне пандемии коронавируса

Госсекретарь США Майк Помпео отправится с официальным визитом в Израиль 13 мая на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Госдеп США.

«Госсекретарь Майк Помпео отправится в Израиль 13 мая. Он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и со спикером кнессета Бенни Ганцем в Иерусалиме, чтобы обсудить усилия США и Израиля по борьбе с пандемией COVID-19, а также вопросы региональной безопасности, связанные со злонамеренным влиянием Ирана», — говорится в сообщении.

Эта зарубежная поездка Помпео станет первой с начала вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Ранее Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал, что Вашингтон продолжит «создавать издержки» для России за счёт санкций из-за ситуации с Минскими соглашениями и Крымом.