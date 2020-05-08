В Госдуме оценили слова главы МИД ФРГ о виновнике Второй мировой войны

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса и директора Института современной истории Андреаса Виршинга о том, что национал-социалистический режим Третьего рейха был единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.

«Заявление главы МИД ФРГ — это серьёзный удар по позициям политиков, которые в преддверии 75-й годовщины Великой Победы занимались идеологическими провокациями, пытаясь выставить Советский Союз ответственным за развязывание войны наравне с фашистской Германией. Варшава, Киев и Вильнюс вынуждены оперативно переписывать свои методички, ведь именно для них слова Мааса прозвучали как гром среди ясного неба», — отметил депутат.

Парламентарий выразил благодарность министру иностранных дел Германии за такое заявление и подчеркнул, что оно «положит конец использованию темы Великой Отечественной войны в грязных политических играх».

Материал на тему причин войны был написан Маасом для журнала Der Spiegel совместно с директором Института современной истории Андреасом Виршингом.

В нём немецкий министр констатирует, что «только одна Германия нападением на Польшу развязала Вторую мировую войну».

Постоянно предпринимаемая в последнее время попытка «бесстыдным образом переписать историю» требует от Берлина ясной позиции, подчеркнул он.