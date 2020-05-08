Си Цзиньпин: Китай готов с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны

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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай готов с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин: Китай готов с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
  • Reuters

«Являясь основными державами — победителями во Второй мировой войне и постоянными членами Совета Безопасности ООН, КНР и Россия несут на своих плечах задачу отстаивания глобального мира, на наши страны возложена особая миссия — содействовать развитию и прогрессу человечества», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «Китай готов следовать сообща с Россией, твёрдо отстаивать итоги победы во Второй мировой войне и защищать международную справедливость, поддерживать и претворять в жизнь принципы многосторонности, всегда быть поборником мира во всём мире, вносить вклад в глобальное развитие и защищать миропорядок».

Ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ поздравил российского коллегу Сергея Шойгу с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

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