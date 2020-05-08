Министр обороны Китая поздравил Шойгу с 75-й годовщиной Победы

Короткая ссылка
Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ поздравил российского коллегу Сергея Шойгу с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
Министр обороны Китая поздравил Шойгу с 75-й годовщиной Победы
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Министр обороны КНР поздравил с наступающей 75-й годовщиной Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне генерала армии Сергея Шойгу, а также весь личный состав Вооружённых сил Российской Федерации», — приводит ТАСС сообщение российского министерства.

Отмечается, что главы военных ведомств также обсудили вопросы взаимодействия в области военного сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее Шойгу отдал приказ о проведении салютов 9 мая в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить