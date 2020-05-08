Министр обороны Китая поздравил Шойгу с 75-й годовщиной Победы

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ поздравил российского коллегу Сергея Шойгу с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

«Министр обороны КНР поздравил с наступающей 75-й годовщиной Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне генерала армии Сергея Шойгу, а также весь личный состав Вооружённых сил Российской Федерации», — приводит ТАСС сообщение российского министерства.

Отмечается, что главы военных ведомств также обсудили вопросы взаимодействия в области военного сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее Шойгу отдал приказ о проведении салютов 9 мая в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.